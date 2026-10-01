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Doppia cessione: il Barcellona bussa (di nuovo) alla porta della Juve

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Il club campione di Spagna potrebbe rifarsi sotto nel mercato di gennaio per un giocatore bianconero: ecco tutti i dettagli

La Juventus, con i pochi non nazionali rimasti a Torino, prepara alla Continassa il match in casa del Cagliari alla ripresa del campionato.

Juventus, il Barcellona torna su Cambiaso
Cambiaso torna nei radar del Barcellona (Ansa) – Calciomercato.it

Venerdì la squadra di Spalletti sarà impegnata in un test contro il Lumezzane, dove si potrebbe rivedere anche Andrea Cambiaso. Il laterale bianconero è assente da oltre un mese, dopo la distorsione alla caviglia rimediata a fine agosto nella sfida con il Parma. Cambiaso poteva rientrare nella lista dei convocati contro l’Atalanta, ma non si sentiva ancora pronto per tornare a disposizione di Spalletti.

L’ex Genoa è rimasto fuori anche dalle convocazioni di Mancini in Nazionale e alla Continassa sta approfittando della sosta per ritrovare la migliore condizione.

Calciomercato Juventus, Cambiaso torna nei radar del Barcellona

Intanto in chiave mercato prendono nuovamente corpo le voci sul Barcellona, visto che a gennaio potrebbe privarsi di Balde (seguito proprio dalla Juve) che sta trovando poco spazio al momento nello scacchiere di Flick. 

Juventus, Cambiaso sul futuro
Andrea Cambiaso, 25 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Inoltre, il Bayern Monaco in vista della riapertura del mercato è piombato su Kounde. Un’eventuale doppia cessione sulle corsie esterne porterebbe il Barça a cercare dei rinforzi nel ruolo e in questo scenario tornerebbe d’attualità il profilo di Cambiaso sulla scrivania del Ds Deco. 

La Juve valuta il giocatore (sotto contratto fino al 2029) intorno ai 30 milioni di euro, con Spalletti che in avvio di stagione gli ha preferito sulla corsia sinistra il nuovo acquisto Celik. 

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