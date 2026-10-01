Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Lazio, occhio ancora tra gli svincolati: spunta l’ex Napoli

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

La Lazio continua a guardare agli svincolati per cercare di rinforzare la propria rosa con i biancocelesti che hanno messo nel mirino un ex Napoli.

Gennaro Gattuso
La Lazio pensa a un ex Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto riportato da Lazionews, i capitolini starebbero valutando l’acquisto di Ndombele, centrocampista che conosce la Serie A avendola giocata con la maglia del Napoli.

Classe 1996, Ndombele è libero da contratto dopo la sua ultima avventura con il Nizza e potrebbe da subito accasarsi in casa biancoceleste.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 636 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
5397

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie