Lazio, occhio ancora tra gli svincolati: spunta l’ex Napoli

La Lazio continua a guardare agli svincolati per cercare di rinforzare la propria rosa con i biancocelesti che hanno messo nel mirino un ex Napoli.
Stando a quanto riportato da Lazionews, i capitolini starebbero valutando l’acquisto di Ndombele, centrocampista che conosce la Serie A avendola giocata con la maglia del Napoli.
Classe 1996, Ndombele è libero da contratto dopo la sua ultima avventura con il Nizza e potrebbe da subito accasarsi in casa biancoceleste.
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