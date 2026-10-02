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Darmian al Bologna, ci siamo: accordo per un anno più opzione sul secondo

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Matteo Darmian è pronto a firmare il contratto con il Bologna fino al giugno del 2027 più opzione per un altro anno.

Matteo Darmian
Darmian (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano, Matteo Darmian sarebbe ormai ad un passo dalla firma sul contratto con il Bologna, pronto a legarsi al calciatore fino al prossimo 30 giugno più opzione per il rinnovo di un altro anno.

Durante questi primi giorni di allenamento il difensore ha convinto il club rossoblu a puntare su di lui dopo l’infortunio di Holm e, nelle prossime ore dovrebbe firmare il contratto con il club emiliano.

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