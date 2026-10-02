Darmian al Bologna, ci siamo: accordo per un anno più opzione sul secondo

Matteo Darmian è pronto a firmare il contratto con il Bologna fino al giugno del 2027 più opzione per un altro anno.
Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano, Matteo Darmian sarebbe ormai ad un passo dalla firma sul contratto con il Bologna, pronto a legarsi al calciatore fino al prossimo 30 giugno più opzione per il rinnovo di un altro anno.
Durante questi primi giorni di allenamento il difensore ha convinto il club rossoblu a puntare su di lui dopo l’infortunio di Holm e, nelle prossime ore dovrebbe firmare il contratto con il club emiliano.
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