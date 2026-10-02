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Curtis Jones conquista i tifosi dell’Inter: ecco l’obiettivo dell’inglese | VIDEO CM

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Il centrocampista ex Liverpool travolto dall’entusiasmo dei fan nerazzurri: adesso vuole convincere Chivu per ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’undici dei campioni d’Italia

L’Inter mette nel mirino la sfida contro il Parma al ritorno in campo dopo la lunga sosta delle Nazionali, con Curtis Jones tra gli altri che è rimasto ad Appiano Gentile per allenarsi agli ordini di Chivu.

Inter, Jones incontra i tifosi
Selfie e foto con i tifosi per Curtis Jones – Foto Calciomercato.it

Niente convocazione con l’Inghilterra per l’ex Liverpool, che ne ha approfittato per affinare la condizione e farsi trovare pronto per la ripresa del campionato. Il centrocampista inglese non ha incantato in questo avvio di stagione e vuole conquistare un posto al sole nello scacchiere di Chivu, che lo ha fortemente voluto a Milano nell’ultimo mercato estivo.

Inter, Curtis Jones incontra i tifosi e si prepara per un ruolo da protagonista

Giovedì pomeriggio Jones è stato protagonista di un evento speciale, incontrando i tifosi nerazzurri nel ‘Meet & Greet’ organizzato all’Inter Store di San Babila. 

Curtis Jones all'Inter Store
Curtis Jones all’Inter Store di San Babila – Foto Calciomercato.it

Grande entusiasmo e affetto per il centrocampista inglese, che ha scattato selfie e firmato autografi ai fan presenti nello shop in pieno centro a Milano. Sorridente e molto disponibile, Curtis Jones è rimasto circa un’ora nello store nerazzurro prima di andare via. 

L’ex Liverpool, arrivato nel club campione d’Italia per circa 35 milioni di euro, finora ha collezionato 2 presenze da titolare in 5 gettoni complessivi Serie A e Champions League. Adesso punta a cambiare marcia e diventare un perno dell’Inter di Chivu.

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