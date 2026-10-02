Juventus, Spalletti ha deciso: fuori Neto

Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera, ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.
Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio della gara amichevole tra Juventus e Cremonese, in programma oggi 2 ottobre al JTC alle ore 12,30. Luciano Spalletti dovrà fare a meno dei calciatori convocati in Nazionale, ma avrà l’occasione di testare la condizione dei suoi in vista della ripresa del campionato fissata per domenica 11 ottobre, in occasione della trasferta sul campo del Cagliari.
Convocati anche due per oggi anche due figli d’arte, ovvero Davide Marchisio, classe 2009, e Alfonso Montero, classe 2007, rispettivamente figli di Claudio e Paolo, due leggende bianconere. Assente, invece, il nuovo acquisto Norberto Neto, ancora non al meglio dal punto di vista fisico. Ecco l’elenco completo:
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
9 Kolo Muani
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
40 Radu
44 Rizzo
47 Durmisi
49 Makiobo
51 Amaradio
52 Corigliano
53 Montero
54 Grelaud
55 Brancato
56 Ripani
57 Marchisio
58 Savio
59 Corradi
60 Guerra
61 Mangiapoco
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