Flop Juve: KO contro la Cremonese! Kolo Muani e Cambiaso fanno discutere

L’undici di Spalletti, con numerose assenze tra nazionali e infortunati, esce sconfitto a sorpresa dal test contro la formazione di Serie B

Brutta figura della Juventus, che perde contro la Cremonese nell’amichevole di questa mattina giocato al centro sportivo della Continassa.

La formazione allenata dall’ex Pecchia si impone per 1-0 grazie alla rete firmata al 13’ da Bonazzoli. Bianconeri in campo con soltanto 8 giocatori della prima squadra: Pinsoglio, Bremer, Rugani, Gatti, Kelly, McKennie, Kolo Muani e il rientrante Cambiaso.

Squadra quindi imbottita di giovani, considerando i 12 nazionali via con le proprie selezioni e i diversi elementi infortunati, tra i quali capitan Locatelli e Yildiz in stampelle a bordocampo a seguire la sfida.

Juventus sconfitta dalla Cremonese: tra assenze (molte) e note negative

Juve che crea poco e che nella ripresa inserisce anche i figli d’arte Marchisio e Montero, senza cambiare però le sorti del match. Anzi è la Cremonese a sfiorare più volte il raddoppio, con Pinsoglio decisivo in un paio di circostanze per evitare il 2-0 ospite.

Male Kolo Muani, anche oggi a secco e mai pericoloso dalle parti del portiere grigiorosso. Bocciato pure Cambiaso, al ritorno in campo dopo l’infortunio alla caviglia e nel primo tempo schierato da Spalletti nell’inedita posizione di centrocampista centrale. Nella Cremonese in evidenza il baby Licina, in prestito proprio dai bianconeri e out all’intervallo per un problema alla mano.

Una Juventus sperimentale che non convince al netto delle numerose assenze, con la ‘Vecchia Signora’ attesa dall’insidiosa trasferta di campionato a Cagliari al rientro dopo la sosta.