Dal Napoli alla Juventus: c’è di mezzo anche il Milan

Incredibile intreccio di mercato tra le tre big italiane: ecco l’ultima indiscrezione

Grazie alla vittoria in campionato prima della sosta, Juventus e Milan hanno sfruttato al meglio il pareggio tra Inter e Roma, riducendo le distanze dalla vetta della classifica rispettivamente a tre e due punti.

Queste prime giornate hanno evidenziato lacune importanti nelle rose di bianconeri e rossoneri, che Amorim e Spalletti sperano di riuscire a colmare grazie al calciomercato di gennaio.

Alcune priorità, tra le altre cose, sono le stesse e le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania parlano di una potenziale sfida per un obiettivo condiviso: Miguel Gutierrez.

Secondo fussball-news.de, i due club italiani stanno monitorando il terzino sinistro insieme a Manchester United e Real Madrid. Pagato 26 milioni di euro al Napoli, il 25enne spagnolo viene ritenuto incedibile dal Bayer Leverkusen, a men che non arrivino offerte da 50-60 milioni.