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Atalanta, Sarri nei guai: stop di 2-3 settimane per un big

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Tegola pesantissima per i nerazzurri a poco più di una settimana dalla gara di campionato contro il Venezia. 

Ha disputato appena 45 minuti della gara di Nations League contro la Turchia prima di abbandonare il ritiro della Nazionale italiana a causa di un infortunio muscolare. Giacomo Raspadori si è sottoposto nelle scorse ore agli accertamenti del caso che hanno evidenziato una “distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra“.

L'Italia perde Raspadori
Giacomo Raspadori (Ansa) – Calciomercato.it

Una pessima notizia, dunque, per l’attaccante dell’Atalanta che sarà costretto a rimanere fermo ai box per un periodo compreso tra le 2 e le 3 settimane: il 26enne originario di Bentivoglio salterà le sfide di campionato contro Venezia (12 ottobre) e Milan (18 ottobre) e potrebbe tornare a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida interna contro il Frosinone in programma il prossimo 25 ottobre.

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