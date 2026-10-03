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Inter, aggiornamenti importanti su Calhanoglu: c’è la data del rientro

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Grossa novità in casa nerazzurra in vista della ripresa del campionato fissata per sabato 10 ottobre. 

L’Inter continua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato dopo tre settimane di stop per gli impegni delle Nazionali. I nerazzurri ospiteranno sabato 10 ottobre il Parma e non vogliono assolutamente correre rischi davanti al proprio pubblico.

Hakan Calhanoglu
Calhanoglu (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivano intanto aggiornamenti importanti anche dall’infermeria. Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, Hakan Calhanoglu tornerà ad allenarsi interamente con il gruppo all’inizio della prossima settimana e quindi avrà diversi giorni di lavoro per prepararsi al meglio per l’atteso match contro il Parma. Una splendida notizia per il tecnico Chivu e per tutti i sostenitori nerazzurri. 

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