Milan, Tomori e Loftus-Cheek sempre più vicini all’addio: le ultime

Aggiornamenti importanti in casa rossonera in vista della prossima stagione, ecco cosa sta succedendo.

In casa Milan prosegue la marcia di avvicinamento alla delicata trasferta sul campo del Sassuolo, in programma domenica 11 ottobre e valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

La società rossonera, però, monitora con grande attenzione anche il mercato con l’obiettivo di cogliere eventuali occasioni e sfoltire la rosa a disposizione di Amorim. Restano sul piede di partenza Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno 2027: secondo quanto riferito da ‘TeamTalk’, il Milan avrebbe offerto i due calciatori a mezza Premier League e i club più interessati al momento sarebbero il Tottenham e il Coventry City. Milan, dunque, molto attivo soprattutto per quel che concerne i movimenti in uscita.