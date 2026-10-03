Juve sempre più azzurra: nel mirino ci sono tre centrocampisti italiani

I bianconeri continuano a monitorare con grande attenzione il mercato in vista del prossimo anno.

Una Juventus sempre più italiana. È questo il grande obiettivo del direttore generale e amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali in vista della prossima stagione: un progetto davvero ambizioso, ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza.

Per il centrocampo, la Juve segue tre profili azzurri: il primo è un vecchio pallino di Spalletti e si chiama Davide Frattesi, che la Lazio può riscattare dall’Inter per 15 milioni di euro. Il secondo è Cher Ndour, classe 2004 che si sta mettendo in mostra con la casacca della Fiorentina, e infine Alessandro Romano, 20enne centrocampista del Cagliari e pupillo del direttore sportivo Frederic Massara. Chi si trasferirà alla fine in bianconero?