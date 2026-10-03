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La Fiorentina piomba su Tiago Gabriel, sfida al Milan

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La Fiorentina ha messo nel mirino Tiago Gabriel, difensore del Lecce che piace molto anche al Milan che aveva provato a prenderlo già in estate.

Tiago Gabriel
La Fiorentina piomba su Tiago Gabriel (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il difensore del Lecce è partito molto bene in questa stagione con la maglia dei salentini mettendo a segno anche due reti che sono state fondamentali per i punti in classifica dei giallorossi.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Fiorentina starebbe pensando al suo acquisto per la prossima stagione con il difensore del Lecce che è molto apprezzato da Paolo Vanoli.

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