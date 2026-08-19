Leao al Manchester City con lo scambio: folle idea Milan

La presenza a Casa Milan di Jorge Mendes è servita anche per parlare dell’attaccante

Anche se non è direttamente il suo agente, Jorge Mendes sta aiutando il Milan nella cessione di Rafa Leao. Non a caso, nelle scorse ore, con la presenza dell’agente a Trigoria per Rodrigo Mora, si è tornati a parlare della suggestione Roma per il numero 10 rossonero, ma questa ipotesi non è mai decollata, almeno fino ad ora.

Spostatosi a Casa Milan per la firma sui contratti di Diego Moreira, Mendes ha avuto anche una lunga riunione di mercato con i vertici rossoneri e, secondo sportmediaset uno dei temi più caldi è stato proprio il futuro di Leao, che avrebbe fatto emergere uno scenario suggestivo.

Stando alla fonte sopra citata, infatti, negli ultimi giorni di mercato potrebbe prendere corpo l’idea di un clamoroso scambio con il Manchester City tra Leao e uno degli assistiti di Mendes: Ruben Dias. Ruben Amorim ha chiesto un rinforzo importante in difesa, ma per provare ad impostare un’operazione simile, i rossoneri dovrebbero mettere sul piatto anche una discreta somma cash.