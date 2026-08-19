Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, Ricci può finire al Como: la formula dell’operazione

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il centrocampista della Nazionale italiana potrebbe dire addio ai rossoneri nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. 

Milan attivissimo sul mercato in vista della prossima stagione. Dopo aver preso Diego Moreira dallo Strasburgo, i rossoneri sono ora impegnati a sfoltire la rosa a disposizione di Amorim e a cedere quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore portoghese.

Samuele Ricci
Ricci (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra i principali indiziati a partire c’è sicuramente Samuele Ricci resta, che è finito adesso nel mirino del Como. Secondo quanto riportano da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il calciatore avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il club allenato da Cesc Fabregas mentre adesso andrebbe trovata la formula giusta per chiudere l’operazione.

Il Como insiste per un prestito con diritto di riscatto, resta da capire cosa deciderà di fare il Milan ma appare ormai imminente l’addio di Ricci.

10183

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU