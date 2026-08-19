Milan, Ricci può finire al Como: la formula dell’operazione

Il centrocampista della Nazionale italiana potrebbe dire addio ai rossoneri nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Milan attivissimo sul mercato in vista della prossima stagione. Dopo aver preso Diego Moreira dallo Strasburgo, i rossoneri sono ora impegnati a sfoltire la rosa a disposizione di Amorim e a cedere quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore portoghese.

Tra i principali indiziati a partire c’è sicuramente Samuele Ricci resta, che è finito adesso nel mirino del Como. Secondo quanto riportano da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il calciatore avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il club allenato da Cesc Fabregas mentre adesso andrebbe trovata la formula giusta per chiudere l’operazione.

Il Como insiste per un prestito con diritto di riscatto, resta da capire cosa deciderà di fare il Milan ma appare ormai imminente l’addio di Ricci.