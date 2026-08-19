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Juve, assalto del Besiktas a Nico Gonzalez: cosa sta succedendo

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Continuano a susseguirsi le voci di mercato sul futuro dell’attaccante argentino, ecco la posizione del club bianconero. 

Nei giorni scorsi si era parlato con insistenza di un suo ritorno all’Atletico Madrid, ma Nico Gonzalez potrebbe alla fine lasciare la Juventus per andare a giocare in Turchia. Una svolta clamorosa e totalmente inaspettata fino a qualche settimana fa, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Nico Gonzalez esulta in maglia Juve
Nico Gonzalez – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Sky Sport’, il Besiktas avrebbe affondato il colpo per Nico Gonzalez in queste ore: i turchi vorrebbero l’ex Fiorentina in prestito, ma la Juve sarebbe pronta a intavolare una vera e propria trattativa solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

L’argentino viene valutato circa 25-30 milioni di euro e a Torino non hanno alcuna intenzione di concedere sconti: come andrà a finire?

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