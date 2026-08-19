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Napoli, Sarri vuole portare Anguissa all’Atalanta: la situazione

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In casa azzurra continua a tenere banco la questione relativa al futuro del centrocampista della nazionale camerunese.

Ha un contratto fino al 2027 e il Napoli continua a proporgli un rinnovo fino al 2030, ma il futuro di André-Frank Zambo Anguissa resta avvolto nel mistero. Il forte centrocampista camerunese classe ’95 piace tantissimo a Maurizio Sarri, che starebbe provando a portarlo all’Atalanta in vista della prossima stagione.

Anguissa, migliore in campo del Napoli
Anguissa (ANSA) Calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui Giuntoli avrebbe intenzione di effettuare un tentativo concreto per accontentare l’allenatore nerazzurro ma sarà molto difficile convincere il Napoli a liberarlo subito.

In ogni caso, l’Atalanta vuole a tutti i costi Anguissa e i prossimi giorni di mercato potrebbero regalare colpi di scena. Seguiremo come sempre tutto con grande attenzione e vi terremo aggiornati. 

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