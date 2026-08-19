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Yıldız-Arsenal, arrivano nuove conferme: la posizione della Juventus

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Il numero 10 bianconero vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa, attenzione soprattutto all’Arsenal: ecco i dettagli. 

Kenan Yildiz è, senza ombra di dubbio, il calciatore di maggior talento della Juventus e l’unico elemento della rosa capace di cambiare l’inerzia di una qualsiasi gara grazie a una tecnica e a un talento fuori dal comune. A Torino lo sanno bene e non a caso lo hanno blindato, ma adesso arrivano nuove minacce per la Juve dall’Inghilterra.

Kenan Yildiz con la seconda maglia della Juve
Yildiz (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’Arsenal, infatti, sarebbe disposta a fare follie per il talento turco e a mettere sul piatto almeno 100 milioni di euro per convincere il club torinese a cederlo immediatamente: Carnevali e Massara, però, non hanno alcuna intenzione di cedere alle lusinghe dei Gunners.

Salvo clamorosi ripensamenti, dunque, Kenan Yildiz indosserà la casacca della Juventus anche nel corso della prossima stagione: una splendida notizia per Spalletti e per il popolo di fede bianconera.

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