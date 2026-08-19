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Il Milan insiste per Soulé, la richiesta della Roma: le ultime | CM

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Rossoneri letteralmente scatenati e pronti a mettere a segno un altro colpo in attacco dopo Diego Moreira, ecco cosa sta succedendo. 

Il Milan non si ferma più e sta provando a mettere a segno un altro super colpo nel reparto offensivo a disposizione di Amorim. Dopo l’acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo, i rossoneri si sono rifatti sotto per Matías Soulé, che non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione e che sembra destinato a cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

Matias Soulé
Soulé (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la Roma non si opporrebbe alla cessione del 23enne argentino ma preferirebbe vendere l’ex Juventus con la formula di un prestito oneroso con obbligo (e non diritto) di riscatto). Resta da capire quale sarà la decisione del Milan che ha già investito un bel po’ di soldi tra Goncalo Ramos, Gila e Moreira: il tecnico Amorim apprezza parecchio Soulé e, dunque, la situazione va monitorata con grande attenzione.

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