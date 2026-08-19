Juve, risoluzione del contratto immediata: i dettagli

Grandi manovre in casa bianconera in vista del prossimo anno: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Niente da fare. Arthur Melo non ha convinto in questi primi test amichevoli e si appresta a salutare definitivamente la Juventus nelle prossime ore. Il centrocampista brasiliano classe ’96 non rientra nei piani di Luciano Spalletti e la società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per trovare la soluzione migliore.

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, le parti sarebbero al lavoro per una risoluzione anticipata del contratto: a un anno di distanza dalla scadenza (2027), la Juve avrebbe dunque deciso di procedere con la separazione prima della naturale scadenza dell’accordo.

Una decisione importante, ma che già era nell’aria da diverso tempo: Arthur è fuori dal progetto tecnico-tattico bianconero e, dunque, saluterà definitivamente la Vecchia Signora nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.