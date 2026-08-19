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Dalla corte dell’Inter al Monza: via libera allo scambio con Petagna | CM

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I brianzoli chiudono un’importante operazione di mercato: il centravanti cambia maglia e approda in Serie B

Andrea Petagna saluta il Monza. È in via di definizione lo scambio con il Pisa, che porterà invece Idrissa Toure a fare il percorso inverso.

Petagna lascia il Monza
Andrea Petagna lascia il Monza (Ansa) – Calciomercato.it

La trattativa per Petagna era iniziata circa una settimana fa, su precisa richiesta di Bianco. Il tecnico aveva rilanciato lo scorso anno l’attaccante in Brianza e ha spinto per riaverlo con sé nella nuova avventura alla guida del Pisa. Petagna dopo l’ultimo allenamento ha svuotato l’armadietto a lasciato Monzello: come raccolto da Calciomercato.it, firmerà un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno. 

Calciomercato Monza, via libera con il Pisa per lo scambio Toure-Petagna

Il Monza in cambio ha chiesto e ottenuto il cartellino di Toure, in rotta con il club nerazzurro e con l’ambizione di continuare a giocare nel massimo campionato dopo la retrocessione in Serie B. Al Pisa nell’operazione andrà anche un piccolo conguaglio di circa 1 milione di euro. 

Toure al Monza
Idrissa Toure al Monza (Ansa) – Calciomercato.it

L’eclettico centrocampista tedesco, dopo qualche giorno di riflessione, ha dato il via libera al trasferimento al Monza. Toure (accostato nello scorso mercato invernale anche all’Inter) offrirà varie soluzioni a Juric, sia da esterno che in mediana dopo il grave infortunio rimediato da capitan Pessina. 

Il giocatore classe ‘98 sottoscriverà un contratto triennale con i brianzoli e verrà ufficializzato giovedì dopo aver sostenuto le visite mediche. Stesse tempistiche anche per Petagna con il Pisa. 

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