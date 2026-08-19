Dalla corte dell’Inter al Monza: via libera allo scambio con Petagna | CM

I brianzoli chiudono un’importante operazione di mercato: il centravanti cambia maglia e approda in Serie B

Andrea Petagna saluta il Monza. È in via di definizione lo scambio con il Pisa, che porterà invece Idrissa Toure a fare il percorso inverso.

La trattativa per Petagna era iniziata circa una settimana fa, su precisa richiesta di Bianco. Il tecnico aveva rilanciato lo scorso anno l’attaccante in Brianza e ha spinto per riaverlo con sé nella nuova avventura alla guida del Pisa. Petagna dopo l’ultimo allenamento ha svuotato l’armadietto a lasciato Monzello: come raccolto da Calciomercato.it, firmerà un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno.

🤝 #Monza – In via di definizione lo scambio con il #Pisa: Andrea #Petagna (oltre a un piccolo conguaglio) in Toscana, con Idrissa #Toure alla corte di Juric. Ufficialità per entrambi prevista nella giornata di giovedì 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/oyEymNpgjh — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 18, 2026

Calciomercato Monza, via libera con il Pisa per lo scambio Toure-Petagna

Il Monza in cambio ha chiesto e ottenuto il cartellino di Toure, in rotta con il club nerazzurro e con l’ambizione di continuare a giocare nel massimo campionato dopo la retrocessione in Serie B. Al Pisa nell’operazione andrà anche un piccolo conguaglio di circa 1 milione di euro.

L’eclettico centrocampista tedesco, dopo qualche giorno di riflessione, ha dato il via libera al trasferimento al Monza. Toure (accostato nello scorso mercato invernale anche all’Inter) offrirà varie soluzioni a Juric, sia da esterno che in mediana dopo il grave infortunio rimediato da capitan Pessina.

Il giocatore classe ‘98 sottoscriverà un contratto triennale con i brianzoli e verrà ufficializzato giovedì dopo aver sostenuto le visite mediche. Stesse tempistiche anche per Petagna con il Pisa.