Nico Gonzalez raggiunge Vlahovic? La risposta della Juve

Il nazionale argentino rimane tra i giocatori in uscita della rosa bianconera: le ultime sul futuro

La Juventus ha accolto Lucumì e Vicario a Torino, adesso però dovrà sfoltire la rosa per consegnare a Luciano Spalletti gli ultimi colpi sul mercato.

L’allenatore bianconero chiede un altro paio di rinforzi prima del gong finale (“C’è ancora del lavoro da fare”), con Kessie e Zirkzee che restano i nomi caldi per completare la rosa della ‘Vecchia Signora’. Tra i tanti giocatori in uscita figura sempre Nico Gonzalez, rientrato alla Continassa dopo il mancato riscatto da parte dell’Atletico Madrid.

Il nazionale argentino è rientrato nei giorni scorsi dalla vacanze per iniziare la preparazione estiva, con il suo entourage e la Juve che stanno cercando però una nuova sistemazione.

Calciomercato Juve, offensiva del Besiktas per Nico Gonzalez

Nico Gonzalez dà la priorità sempre all’Atletico Madrid, ma al momento le due società non sono riuscite a trovare un intesa sul prezzo del cartellino del giocatore.

Occhio inoltre a delle possibile piste a sorpresa, come ad esempio il Besiktas stando a quanto rivelato da ‘Sky Sport Switzerland’. Il club turco di mister Italiano e dell’ex bianconero Vlahovic ha infatti formulato un’offerta per il prestito con opzione d’acquisto per Nico Gonzalez. La Juventus però punta a cedere il giocatore a titolo definitivo, valutandolo poco meno di 30 milioni di euro.

Da capire se nei prossimi giorni ci sarà un altro tentativo del Besiktas per cercare di trovare un accordo con la ‘Vecchia Signora’, mentre non risultato passi concreti in Serie A da parte di Inter e Atalanta.