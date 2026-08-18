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Spalletti non si accontenta: i prossimi due colpi della Juventus | VIDEO CM

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L’allenatore bianconero applaude il lavoro sul mercato, ma chiede altri rinforzi per competere nella lotta scudetto 

Si conclude con l’invasione di campo dei tifosi la tradizionale sfida in famiglia della Juventus all’Allianz Stadium contro la formazione Next Gen.

Juventus, Spalletti sul mercato
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Conceicao e McKennie hanno fissato il risultato sul 2-0 nei 45 minuti di gioco, con Luciano Spalletti che ha fatto le prove generali in vista dell’esordio in campionato sul campo del Frosinone dove avrà a disposizione anche i nuovi acquisti Lucumì e Vicario. La Juve però non si ferma sul mercato, con il tecnico bianconero che chiede a Carnevali, Massara e Ottolini un ultimo sforzo per completare la rosa.

Calciomercato Juve, Spalletti: “Squadra forte ma c’è ancora del lavoro da fare”

Spalletti promuove il lavoro della dirigenza, ma allo stesso tempo apre all’arrivo di nuovi rinforzi nella parte conclusiva della finestra estiva: “Non siamo nelle condizioni di spendere tantissimo come altre società, però delle cose le abbiamo fatte e anche in modo intelligente. Questa Juve è forte, ma c’è ancora del lavoro da fare per essere al livello di qualche squadra“.

Tradotto: servono ancora un paio di acquisti per una Juventus competitiva anche per la corsa scudetto e non solo per riconquistare un piazzamento in Champions League. In sintesi un mediano e una punta, con Kessie e Zirkzee che restano al momento in cima alla lista della ‘Vecchia Signora’.

Per l’ivoriano (l’alternativa è il milanista Fofana) rimane ancora distanza sull’ingaggio, mentre per affondare sull’olandese del Manchester United serve necessariamente l’uscita di David in attacco.

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