Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Alla fine il prescelto è Vicario: visite e firma con la Juventus | VIDEO CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il portiere torna in Italia dopo l’esperienza in Premier League con la maglia del Tottenham: si chiude così una lunga telenovela per la porta della ‘Vecchia Signora’

La Juventus protagonista sul mercato: dopo Lucumì, ufficializzato questa mattina, tocca adesso a Vicario varcare le porte della Continassa.

Vicario firma con la Juventus
Guglielmo Vicario all’arrivo a Caselle – Foto Calciomercato.it

La società bianconera nelle ultime ore ha virato sul portiere italiano, dopo che il nuovo tentativo per il Dibu Martinez non è andato a buone fine. La Juve non è riuscita a colmare la distanza con l’Aston Villa per il nazionale argentino e ha deciso così di puntare su Vicario e chiudere una lunga telenovela.

L’ex Empoli – proveniente con un volo privato da Londra – è sbarcato nel pomeriggio poco dopo le 17 all’aeroporto di Torino, pronto per iniziare la nuova avventura con la ‘Vecchia Signora’.

Vicario sbarca a Torino: la Juve ha il suo nuovo portiere

Vicario si sottoporrà alle rituali visite mediche al J-Medical, prima di sottoscrivere il contratto con la Juventus.

Il 29enne portiere arriva alla corte di Spalletti in prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. L’accordo definitivo è stato trovato questa mattina con il Tottenham, con il giocatore nativo di Udine che tornerà così a calcare i campi della Serie A dopo le tre stagioni trascorse con la casacca degli ‘Spurs’. 

Vicario rimpiazzerà tra i pali della Juve il discusso Di Gregorio, con quest’ultimo in uscita e che potrebbe essere ceduto all’estero.

9956

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU