Alla fine il prescelto è Vicario: visite e firma con la Juventus | VIDEO CM

Il portiere torna in Italia dopo l’esperienza in Premier League con la maglia del Tottenham: si chiude così una lunga telenovela per la porta della ‘Vecchia Signora’

La Juventus protagonista sul mercato: dopo Lucumì, ufficializzato questa mattina, tocca adesso a Vicario varcare le porte della Continassa.

La società bianconera nelle ultime ore ha virato sul portiere italiano, dopo che il nuovo tentativo per il Dibu Martinez non è andato a buone fine. La Juve non è riuscita a colmare la distanza con l’Aston Villa per il nazionale argentino e ha deciso così di puntare su Vicario e chiudere una lunga telenovela.

L’ex Empoli – proveniente con un volo privato da Londra – è sbarcato nel pomeriggio poco dopo le 17 all’aeroporto di Torino, pronto per iniziare la nuova avventura con la ‘Vecchia Signora’.

Vicario sbarca a Torino: la Juve ha il suo nuovo portiere

Vicario si sottoporrà alle rituali visite mediche al J-Medical, prima di sottoscrivere il contratto con la Juventus.

🎥 #Juventus – Guglielmo #Vicario è atterrato a Torino: primi selfie con i tifosi, ora le visite al J-Medical per il nuovo portiere bianconero. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal #Tottenham 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/2xAR6Ccy35 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 17, 2026

Il 29enne portiere arriva alla corte di Spalletti in prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. L’accordo definitivo è stato trovato questa mattina con il Tottenham, con il giocatore nativo di Udine che tornerà così a calcare i campi della Serie A dopo le tre stagioni trascorse con la casacca degli ‘Spurs’.

Vicario rimpiazzerà tra i pali della Juve il discusso Di Gregorio, con quest’ultimo in uscita e che potrebbe essere ceduto all’estero.