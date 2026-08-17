Juventus, Di Gregorio (non convocato) in partenza: ecco la nuova squadra | CM

Il portiere ex Monza lascerà la Continassa ed è fuori dal progetto dopo l’arrivo di Vicario: gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro

Tutto come previsto: non c’è Michele Di Gregorio tra i convocati di Luciano Spalletti per la sfida tutta in famiglia di questo pomeriggio all’Allianz Stadium contro la formazione Next Gen.

Il portiere ex Monza è in uscita dopo l’arrivo di Vicario e la Juventus sta cercando una nuova sistemazione. La motivazione ufficiale recita ‘stato influenzale’ per Di Gregorio, ma evidentemente l’estremo difensore è sul mercato (così come Arthur, anche lui non convocato) e non fa più parte del progetto bianconero dopo aver giocato le ultime amichevoli.

Calciomercato Juve, c’è il Marsiglia per Di Gregorio: ritorno al Monza lontano

La destinazione più probabile è l’estero, con la Juve che difficilmente riuscirà a cedere a titolo definitivo il giocatore nato a Milano. Il portiere pesa a bilancio intorno ai 12 milioni di euro ed è in scadenza di contratto nel 2029.

La dirigenza bianconera apre perciò anche al prestito con diritto (o obbligo) di riscatto e la società che ultimamente ha mosso dei passi concreti per Di Gregorio è il Marsiglia. Colloqui in corso con la dirigenza francese per cercare di trovare l’intesa, mentre al momento il Valencia si è solo informato per il portiere classe ’98.

Nessuna trattativa in corso invece con il Monza come raccolto da Calciomercato.it: un ipotetico ritorno in Brianza ad oggi è da escludere, considerando inoltre l’oneroso ingaggio di Di Gregorio.