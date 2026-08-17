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Juventus, Di Gregorio (non convocato) in partenza: ecco la nuova squadra | CM

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Il portiere ex Monza lascerà la Continassa ed è fuori dal progetto dopo l’arrivo di Vicario: gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro

Tutto come previsto: non c’è Michele Di Gregorio tra i convocati di Luciano Spalletti per la sfida tutta in famiglia di questo pomeriggio all’Allianz Stadium contro la formazione Next Gen.

Di Gregorio in partenza dalla Juventus
Michele Di Gregorio lascerà la Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il portiere ex Monza è in uscita dopo l’arrivo di Vicario e la Juventus sta cercando una nuova sistemazione. La motivazione ufficiale recita ‘stato influenzale’ per Di Gregorio, ma evidentemente l’estremo difensore è sul mercato (così come Arthur, anche lui non convocato) e non fa più parte del progetto bianconero dopo aver giocato le ultime amichevoli.

Calciomercato Juve, c’è il Marsiglia per Di Gregorio: ritorno al Monza lontano

La destinazione più probabile è l’estero, con la Juve che difficilmente riuscirà a cedere a titolo definitivo il giocatore nato a Milano. Il portiere pesa a bilancio intorno ai 12 milioni di euro ed è in scadenza di contratto nel 2029.

Di Gregorio durante una partita della Juve
Michele Di Gregorio, 29 anni (Ansa) – Calciomercato.it

La dirigenza bianconera apre perciò anche al prestito con diritto (o obbligo) di riscatto e la società che ultimamente ha mosso dei passi concreti per Di Gregorio è il Marsiglia. Colloqui in corso con la dirigenza francese per cercare di trovare l’intesa, mentre al momento il Valencia si è solo informato per il portiere classe ’98. 

Nessuna trattativa in corso invece con il Monza come raccolto da Calciomercato.it: un ipotetico ritorno in Brianza ad oggi è da escludere, considerando inoltre l’oneroso ingaggio di Di Gregorio. 

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