Arrivano conferme: Bologna e Sassuolo sulle tracce di Acerbi

Francesco Acerbi è finito nel mirino di Bologna e Sassuolo, pronte a fare un’offerta al centrale ex Inter in vista della stagione che sta per cominciare.

Classe 1988, l’ex Inter è pronto a ripartire da una squadra italiana in questa stagione con Bologna e Sassuolo pronte a sfidarsi per il cartellino del centrale difensivo. Già nei giorni scorsi avevamo anticipato l’interesse da parte dei due club nei confronti del difensore.

Il Sassuolo è alla ricerca di difensori da regalare ad Alberto Aquilani, mentre il Bologna, privo di Lucumì, passato alla Juventus, è alla ricerca di un nuovo leader difensivo.