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Il Milan ha scelto il difensore: arriverà dopo la partenza di Tomori

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Il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata anche se i rossoneri dovranno prima sistemare alcune cessioni prima di dare l’assalto agli ultimi obiettivi.

Fikayo Tomori
Milan, in arrivo un difensore dopo la partenza di Tomori (Ansa Foto) – calciomercato.it

In difesa arriverà una nuovo difensore con il club meneghino che sta cercando una sistemazione per Fikayo Tomori con l’inglese che non rientra nei piani di Amorim e che piace all’Aston Villa.

In questo momento ci sono tre nomi che circolano attorno all’ambiente rossonero, da Tiago Gabriel del Lecce, passando per Gonçalo Inacio dello Sporting, fino ad arrivare a Ruben Dias del Manchester Ciry. Il centrale dei salentini appare in pole per via delle difficoltà relative allo stipendio di Ruben Dias e alla richiesta alta dello Sporting per il cartellino di Gonçalo Inacio.

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