Il Milan ha scelto il difensore: arriverà dopo la partenza di Tomori

Il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata anche se i rossoneri dovranno prima sistemare alcune cessioni prima di dare l’assalto agli ultimi obiettivi.
In difesa arriverà una nuovo difensore con il club meneghino che sta cercando una sistemazione per Fikayo Tomori con l’inglese che non rientra nei piani di Amorim e che piace all’Aston Villa.
In questo momento ci sono tre nomi che circolano attorno all’ambiente rossonero, da Tiago Gabriel del Lecce, passando per Gonçalo Inacio dello Sporting, fino ad arrivare a Ruben Dias del Manchester Ciry. Il centrale dei salentini appare in pole per via delle difficoltà relative allo stipendio di Ruben Dias e alla richiesta alta dello Sporting per il cartellino di Gonçalo Inacio.