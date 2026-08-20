Inter, dubbio Stankovic: può partire in prestito secco, lo vuole il Torino

Il Torino si fa avanti per Aleksandar Stankovic, centrocampista tornato quest’estate all’Inter ma che potrebbe salutare presto per trovare maggiore continuità.

L’arrivo di Curtis Jones in nerazzurro rischia di togliere spazio al giovane serbo che potrebbe prendere in considerazione una partenza in prestito per avere maggiore minutaggio.

Stando a quanto affermato da Sportmediaset il Torino si sarebbe fatto avanti per il centrocampista, pronto a prenderlo in prestito secco. Verso l’addio anche Massolin e Asllani, con i due che non rientrano nei piani di questa stagione.