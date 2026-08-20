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Inter, dubbio Stankovic: può partire in prestito secco, lo vuole il Torino

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Il Torino si fa avanti per Aleksandar Stankovic, centrocampista tornato quest’estate all’Inter ma che potrebbe salutare presto per trovare maggiore continuità.

Aleksander Stankovic
Inter, Stankovic può salutare in prestito (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’arrivo di Curtis Jones in nerazzurro rischia di togliere spazio al giovane serbo che potrebbe prendere in considerazione una partenza in prestito per avere maggiore minutaggio.

Stando a quanto affermato da Sportmediaset il Torino si sarebbe fatto avanti per il centrocampista, pronto a prenderlo in prestito secco. Verso l’addio anche Massolin e Asllani, con i due che non rientrano nei piani di questa stagione.

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