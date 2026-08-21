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Il City sblocca il Milan: asta improvvisa per l’esubero

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I movimenti in entrata degli inglesi creano una reazione a catena

Dopo aver benedetto la cessione di Reijnders in Arabia, che ha portato nelle casse rossonere altri 14 milioni, il Milan a breve potrebbe ringraziare ancora una volta il Manchester City, questa volta in maniera indiretta.

Enzo Maresca, allenatore del City
Il City sblocca il Milan: asta improvvisa per l’esubero (Ansa Foto) – calciomercato.it

Come è noto, il club inglese ha chiuso l’acquisto di Ayyoub Bouaddi. Un’operazione che potrebbe avere ripercussioni positive anche sul mercato in uscita del club lombardo. Secondo footmercato.net, infatti, uno dei profili seguiti dal Lille per la sostituzione del 18enne marocchino sarebbe Warren Bondo.

Un interesse che va ad aggiungersi a quello di altre due squadre francesi: il Lens, che giocherà la Champions League, e il Rennes. Buone notizie, dunque, per il Milan che spera in un’asta per un calciatore chiuso dalla grande concorrenza in mediana in rossonero.

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