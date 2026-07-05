La Fiorentina chiude un super colpo e beffa la Juve: 11 milioni

Pessime notizie per la compagine bianconera che deve dire addio a un altro grande obiettivo di mercato.

Era stato accostato con una certa insistenza anche alla Juventus, ma alla fine quasi sicuramente Luca Warrick Daeovie Koleosho vestirà la maglia della Fiorentina nel corso della prossima stagione. L’esterno offensivo classe 2004, dunque, è sempre più vicino all’addio al Burnley (proprietario del cartellino) e al trasferimento in Italia.

Un super regalo per il nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, che presto avrà a disposizione l’ala richiesta: la trattativa tra il club viola e quello inglese è ormai alle battute finali e l’affare dovrebbe concretizzarsi sulla base di 11 milioni di euro.

Una super operazione da parte del direttore sportivo Fabio Paratici, che ha deciso di accelerare beffando la Juve e regalando alla Fiorentina un innesto di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.