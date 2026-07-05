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Futuro Orsolini, il tempo stringe: senza rinnovo la cessione diventa probabile

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Il futuro di Riccardo Orsolini al Bologna appare in dubbio con il numero 7 dei rossoblu che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e potrebbe salutare in estate se non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo.

Riccardo Orsolini
Resta in dubbio il futuro di Orsolini (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esterno offensivo ha più volte dichiarato di trovarsi bene a Bologna e sarebbe pronto a proseguire la sua carriera in rossoblu, ma al momento c’è ancora distanza tra domanda e offerta.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Bologna avrebbe messo sul piatto circa 2 milioni di euro all’anno per il giocatore che, però, non ha ancora accettato la proposta della società. Se non dovesse giungere un accordo a stretto giro di posta il suo futuro in Emilia potrebbe essere in forte dubbio con il Bologna che non vorrebbe rischiare di perderlo a zero tra un anno.

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