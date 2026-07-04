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Questa volta lascia (per sempre) la Juventus: addio da 7 milioni | CM

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La Juve lavora alla cessione a titolo definitivo del giocatore, fuori dai piani di Spalletti e della dirigenza bianconera

La Juventus lavora lacrimante per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione, con Spalletti riconfermato in panchina e il nuovo ribaltone al comando della dirigenza che ha portato Carnevali a rimpiazzare Comolli. 

Juventus, incontro per Arthur
Giovanni Carnevali, Ad della Juventus – Foto Calciomercato.it

Saranno diverse anche le uscite in casa bianconera, con tanti profili bocciati dall’allenatore e dall’area mercato. Tra questi figura inoltre Arthur Melo, rientrato alla Continassa dopo la mancata permanenza al Gremio. Il club brasiliano dopo il prestito non ha riscattato il centrocampista, che quindi è tornato alla Juventus.

Calciomercato Juve, fissato l’incontro per la cessione di Arthur

L’ex Barcellona però non resterà sotto la Mole e come negli ultimi anni la ‘Vecchia Signora’ è alla ricerca di una sistemazione per il giocatore.

Arthur ai tempi del Girona
Arthur ai tempi del Girona (Ansa) – Calciomercato.it

Questa volta, a differenza delle precedenti occasioni, la cessione di Arthur sarà a titolo definitivo visto che che il classe ’96 è entrato nell’ultimo anno di contratto con la Juve. Il brasiliano è infatti in scadenza nel giugno 2027 e ha un ingaggio da 5 milioni netti a stagione. Per la prossima settimana – come appreso da Calciomercato.it – è in programma un incontro con i suoi agenti con l’obiettivo di trovare una nuova destinazione.

La Juventus come dicevamo punta a cedere il cartellino di Arthur e a incassare un assegno non inferiore ai 7 milioni di euro, che è la cifra al momento a bilancio del centrocampista. 

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