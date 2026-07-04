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Milan, è ufficiale: Sergio Navarro è il nuovo allenatore del Milan Futuro

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Salutato Massimo Oddo alla fine della scorsa stagione, il Milan Futuro ha deciso di affidarsi a Sergio Navarro come nuovo allenatore della seconda squadra rossonera.

Zlatan Ibrahimovic
Ufficiale Navarro come nuovo allenatore del Milan Futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il club rossonero ha comunicato la decisione con una nota ufficiale sul proprio sito che riportiamo: “AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Sergio Navarro Barquero.

Navarro, nativo di Huelva in Andalusia, inizia la carriera da allenatore nelle giovanili del Castellón nel 2006. Dopo le esperienze in Russia al Rubin Kazan e il rientro in Spagna al Villarreal, sempre a livello giovanile, nel 2017 affronta la sua prima avventura da allenatore nella massima serie in Ucraina, con il Karpaty Lviv. Torna in patria nel 2018 come collaboratore tecnico di mister Paco López al Levante, proseguendo un percorso di crescita che lo porta tra il 2022 e il 2025 ad essere scelto come Responsabile del Settore Giovanile dell’Athletic Club di Bilbao, una delle realtà europee di riferimento per la formazione e la valorizzazione dei giovani calciatori”.

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