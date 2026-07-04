Vozinha, un Mondiale indimenticabile anche… su Instagram: guardate a quanti followers è arrivato

Vozinha, il portiere di Capo Verde, è diventato una star su Instagram. Il suo profilo è stato letteralmente preso d’assalto nelle ultime due settimane

Il Mondiale di Capo Verde si è concluso ai sedicesimi di finale con una partita che resterà, indubbiamente, tra le più belle del torneo. Non è da tutti trascinare l’Argentina campione del mondo ai supplementari in un match a eliminazione diretta, rimontarla due volte e capitolare solo nei minuti finali.

Un 3-2, quello di Miami, che ha tenuto incollati su Rai 1 e Dazn numerosi spettatori dall’Italia molti dei quali hanno visto all’opera, per la prima volta, uno dei calciatori simbolo di questo Mondiale. Si tratta di Josimar Jose Evora Dias, detto Vozinha, il portiere di Capo Verde. Un calciatore, di fatto, sconosciuto fino a pochi giorni fa e che ha vissuto tre settimane indimenticabili.

Il tutto è cominciato nel match d’esordio con la Spagna in cui ha compiuto sette parate pazzesche grazie alle quali i suoi hanno conquistato un meraviglioso 0-0. Vozinha ha proseguito a parare anche contro l’Uruguay e l’Arabia Saudita poi si è esaltato nuovamente con l’Argentina. Incolpevole sui tre gol segnati da Messi, Lisandro Martinez e Romero (quest’ultimo con la deviazione di un compagno di squadra), il portiere capoverdiano ha parato di tutto e, per non farsi mancare nulla, si è anche esibito in un dribbling su Lautaro Martinez subito diventato virale sui social.

Social dove Vozinha è diventato un’autentica celebrità. Prima dell’inizio del Mondiale, il suo profilo Instagrm aveva 50.000 follower. Ora sono diventati (e il dato è in continuo aggiornamento) 21,8 milioni. Un dato davvero impressionante che certifica ulteriormente la portata mediatica del Mondiale di calcio, un evento da sempre in grado di creare storie di sport che si tramandano negli anni avvenire.

Quella di Vozinha sarà certamente una di queste. E non è ancora finita qui. Il portiere ha infatti cominciato il Mondiale da svincolato ed è ancora senza squadra. A 40 anni, non ha ancora intenzione di ritirarsi e cerca una nuova opportunità. L’ultima squadra in cui ha militato è il Chaves, compagine che milita nel campionato di seconda divisione del Portogallo (l’equivalente della nostra Serie B). Prima ha indossato le maglie di Zimbru Chisinau, AEL Limassol e Trencin. Chi lo ingaggerà prossimamente avrà in squadra non solo un ottimo portiere ma anche una celebrità dei social. E, di questi tempi, conta moltissimo.