Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Vozinha, un Mondiale indimenticabile anche… su Instagram: guardate a quanti followers è arrivato

Foto dell'autore

Vozinha, il portiere di Capo Verde, è diventato una star su Instagram. Il suo profilo è stato letteralmente preso d’assalto nelle ultime due settimane

Il Mondiale di Capo Verde si è concluso ai sedicesimi di finale con una partita che resterà, indubbiamente, tra le più belle del torneo. Non è da tutti trascinare l’Argentina campione del mondo ai supplementari in un match a eliminazione diretta, rimontarla due volte e capitolare solo nei minuti finali.

Vozinha
Vozinha, un Mondiale indimenticabile anche … su Instagram: guardate a quanti followers è arrivato – calciomercato.it (foto Ansa)

Un 3-2, quello di Miami, che ha tenuto incollati su Rai 1 e Dazn numerosi spettatori dall’Italia molti dei quali hanno visto all’opera, per la prima volta, uno dei calciatori simbolo di questo Mondiale. Si tratta di Josimar Jose Evora Dias, detto Vozinha, il portiere di Capo Verde. Un calciatore, di fatto, sconosciuto fino a pochi giorni fa e che ha vissuto tre settimane indimenticabili.

Il tutto è cominciato nel match d’esordio con la Spagna in cui ha compiuto sette parate pazzesche grazie alle quali i suoi hanno conquistato un meraviglioso 0-0. Vozinha ha proseguito a parare anche contro l’Uruguay e l’Arabia Saudita poi si è esaltato nuovamente con l’Argentina. Incolpevole sui tre gol segnati da Messi, Lisandro Martinez e Romero (quest’ultimo con la deviazione di un compagno di squadra), il portiere capoverdiano ha parato di tutto e, per non farsi mancare nulla, si è anche esibito in un dribbling su Lautaro Martinez subito diventato virale sui social.

Social dove Vozinha è diventato un’autentica celebrità. Prima dell’inizio del Mondiale, il suo profilo Instagrm aveva 50.000 follower. Ora sono diventati (e il dato è in continuo aggiornamento) 21,8 milioni. Un dato davvero impressionante che certifica ulteriormente la portata mediatica del Mondiale di calcio, un evento da sempre in grado di creare storie di sport che si tramandano negli anni avvenire.

Quella di Vozinha sarà certamente una di queste. E non è ancora finita qui. Il portiere ha infatti cominciato il Mondiale da svincolato ed è ancora senza squadra. A 40 anni, non ha ancora intenzione di ritirarsi e cerca una nuova opportunità. L’ultima squadra in cui ha militato è il Chaves, compagine che milita nel campionato di seconda divisione del Portogallo (l’equivalente della nostra Serie B). Prima ha indossato le maglie di Zimbru Chisinau, AEL Limassol e Trencin. Chi lo ingaggerà prossimamente avrà in squadra non solo un ottimo portiere ma anche una celebrità dei social. E, di questi tempi, conta moltissimo.

6695

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU