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Gaetano ad un passo dall’Atalanta, Sarri ha il suo nuovo regista

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Gianluca Gaetano è vicinissimo dall’Atalanta con il centrocampista che è pronto a salutare il Cagliari per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione.

Gianluca Gaetano
L’Atalanta vicina a Gaetano (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ufficialità dell’operazione è attesa per l’inizio della prossima settimana con il classe 2000 che saluta i rossoblu dopo un’ottima stagione da regista davanti la difesa.

Un affare che dovrebbe concludersi sulla base di circa 11 milioni di euro con l’ex Napoli pronto ad una nuova avventura in una big del nostro campionato.

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