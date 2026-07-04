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Juve, quattro club su Openda: la formula della cessione

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Le strade dell’attaccante belga e del club bianconero sembrano destinate a separarsi in estate, i dettagli. 

Viene da una stagione davvero deludente alla Juventus, ma Loïs Openda vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e sembra destinato a partire nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il belga non rientra nei piani di Luciano Spalletti nonostante l’investimento di quasi 45 milioni di euro fatto appena un anno fa.

Openda durante Monaco-Juventus
Openda (Ansa Foto) – calciomercato.it

Openda – secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – piacerebbe a tre squadre di Ligue 1 (Lens, Lione e Rennes) e al Coventry City, neopromosso in Premier League e a caccia di rinforzi. Carnevali, però, deve assolutamente evitare una minusvalenza e, dunque, starebbe pensando di liberare il belga con la formula del prestito oneroso con un diritto di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni.

In ogni caso, l’avventura di Lois Openda alla Juve sembra avere davvero i giorni contati e a breve sono attese altre novità in tal senso.

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