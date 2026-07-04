Zaniolo, cambia di nuovo tutto: annuncio sul suo futuro

Il 27enne dell’Udinese continua ad essere accostato a diverse compagini di Serie A: ecco cosa sta succedendo.

Viene da una stagione particolarmente positiva con la casacca dell’Udinese e adesso il nome di Nicolò Zaniolo è finito sul taccuino di diverse big di Serie A, tra cui Juventus e Lazio. Il 27enne originario di Massa è legato alla compagine friulana da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma in estate potrebbe cambiare maglia.

In queste ore è arrivato un importante annuncio da parte dell’ex difensore di Fiorentina e Udinese, Felipe Dal Bello, che ha detto la sua sul futuro di Zaniolo: “Secondo me Zaniolo farebbe bene a rimanere un altro anno ad Udine. Parliamo di un giocatore molto forte, da grande squadra, ma dopo una sola stagione non si può pensare di essere già maturi per andare altrove“.

La decisione finale, però, spetta allo stesso Zaniolo: cosa farà alla fine l’ex calciatore di Inter e Roma? Lo scopriremo molto presto.