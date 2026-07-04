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Juve, per la porta spunta Suzuki: la richiesta del Parma

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Bianconeri sempre molto attivi sul mercato in entrata soprattutto per quel che riguarda la ricerca del nuovo portiere. 

Prima Dibu Martinez, poi Svilar e adesso Zion Suzuki. Il numero uno del Parma è l’ultima pazza idea della Juventus per rinforzare la porta in vista della prossima stagione: il classe 2002 giapponese viene da una stagione davvero positiva in Serie A e, in virtù del suo rendimento, a Torino monitorano con grande attenzione la sua situazione.

Luciano Spalletti urla in panchina
Spalletti (Ansa Foto)

I rapporti tra Juventus e Parma sono ottimi come dimostra l’affare Daffara e non sono escluse nuove operazione tra il club bianconero e quello ducale: secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza gialloblu però non avrebbe alcuna intenzione di svendere Suzuki e chiederebbe addirittura 30 milioni di euro per liberarlo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Quale sarà la riposta della Juventus?

 

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