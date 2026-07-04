Mondiali 2026, il calendario degli ottavi di finale: data e orario di tutte le partite, tre sono attesissime

Da sabato 4 a martedì 7 luglio si disputano gli ottavi di finale ai Mondiali 2026. Spicca un big match. Ecco le date e gli orari di tutti

Tutto pronto per gli ottavi di finale ai Mondiali 2026. Le otto sfide saranno distribuite tra sabato 4 e martedì 7 luglio con orari in gran parte favorevoli rispetto a quelli in cui si sono disputate alcune delle partite della fase a gironi e dei sedicesimi.

Tra gli otto match spicca su tutti quello tra Portogallo e Spagna che tornano a sfidarsi in un Mondiali a 16 anni di distanza da Sudafrica 2010 quando gli iberici si imposero di misura, proprio agli ottavi, con gol di David Villa. Un precedente favorevole per la Spagna che poi avrebbe vinto quel Mondiale. Doveva esserci la Germania a sfidare la Francia e, invece, Mbappé e compagni se la vedranno con il Paraguay che manca dagli ottavi di un Mondiale proprio da Sudafrica 2010.

USA-Belgio sarà il remake della sfida vista a Brasile 2014, vinta dai belgi ai supplementari con gol decisivo di Lukaku. Sfida da brividi per l’Inghilterra ospite del Messico, padrone di casa, in uno stadio Azteca che spingerà gli uomini di Aguirre verso un possibile quarto di finale che manca dall’edizione casalinga del 1986. A proposito di paesi ospitanti, il Canada, mai così avanti in un Mondiale se la vedrà con il Marocco, reduce dalla vittoria con l’Olanda ai rigori. Le due compagini si sono sfidate nella fase a gironi del Mondiale in Qatar con i marocchini vincitori per 2-1.

Dopo Portogallo-Spagna e Inghilterra-Messico, il terzo match più atteso è certamente quello tra il Brasile e la Norvegia. Dal 1994, i verdeoro hanno sempre raggiunto almeno i quarti di finale. La Norvegia, invece, nella sua storia ai Mondiali vanta come miglior risultato un ottavo a Francia ’98 (perso con l’Italia), edizione in cui ha sfidato proprio il Brasile ai gironi battendolo 2-1. Per l’Argentina, dopo la sofferta qualificazione ai supplementari con Capo Verde, c’è l’inedito confronto con l’Egitto per la prima volta qualificato tra le migliori 16 di un Mondiale.

Calendario ottavi di finale Mondiali 2026, tutti gli orari dei match

Sabato 4 luglio

Marocco-Canada (Houston, ore 19) [90]

Francia- Paraguay (Philadelphia, ore 22) [89]

Domenica 5 luglio

Brasile-Norvegia (New York, ore 22) [91]

Lunedì 6 luglio

Messico-Inghilterra (Città del Messico, ore 2) [92]

Portogallo-Spagna (Dallas, ore 21) [93]

Martedì 7 luglio

USA-Belgio (Seattle, ore 2) [94]

Argentina-Egitto (Atlanta, ore 18) [95]

Svizzera- Colombia (Vancouver, ore 22) [96]

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale

Vincente 89 – Vincente 90

Vincente 91 – Vincente 92

Vincente 93 – Vincente 94

Vincente 95 – Vincente 96

Tutti i match degli ottavi di finale del Mondiale 2026 saranno trasmessi in streaming da DAZN. Quattro andranno in onda gratuitamente, in chiaro, su Rai 1 ovvero Francia-Paraguay, Brasile-Norvegia, Portogallo-Spagna. Il quarto incontro è ancora da definire.