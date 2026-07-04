Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, non è finita qui: dopo Gila altri due nomi per la difesa

Foto dell'autore

Il Milan è decisamente vicino a Mario Gila per quello che riguarda la difesa avendo trovato l’accordo con il difensore spagnolo per un quinquennale.

Ruben Amorim
Milan, altri due obiettivi in difesa – calciomercato.it (foto Ansa)

I colpi in difesa per il Milan non sembrano essere finiti qui con i rossoneri decisi a chiudere almeno un altro acquisto per aumentare il numero dei calciatori nel pacchetto arretrato. Tutti i dettagli delle operazioni rossonere nel video.

Nel mirino dei rossoneri ci sarebbero Gonçalo Inacio dello Sporting e Tiago Gabriel del Lecce. Il primo è il preferito di Ruben Amorim con il tecnico che lo ritiene fondamentale per la difesa rossonera anche se lo Sporting chiede circa 40 milioni di euro. Se le richieste dei portoghesi non dovessero abbassarsi, il Milan potrebbe virare sul giocatore dei salentini per il quale potrebbero bastare circa 18 milioni.

6681

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU