Milan, non è finita qui: dopo Gila altri due nomi per la difesa

Il Milan è decisamente vicino a Mario Gila per quello che riguarda la difesa avendo trovato l’accordo con il difensore spagnolo per un quinquennale.

I colpi in difesa per il Milan non sembrano essere finiti qui con i rossoneri decisi a chiudere almeno un altro acquisto per aumentare il numero dei calciatori nel pacchetto arretrato. Tutti i dettagli delle operazioni rossonere nel video.

Nel mirino dei rossoneri ci sarebbero Gonçalo Inacio dello Sporting e Tiago Gabriel del Lecce. Il primo è il preferito di Ruben Amorim con il tecnico che lo ritiene fondamentale per la difesa rossonera anche se lo Sporting chiede circa 40 milioni di euro. Se le richieste dei portoghesi non dovessero abbassarsi, il Milan potrebbe virare sul giocatore dei salentini per il quale potrebbero bastare circa 18 milioni.