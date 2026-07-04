Portiere e centravanti in arrivo: Spalletti può esultare, ci siamo

In arrivo buone notizie per Luciano Spalletti per quello che riguarda il mercato della Juventus con il club bianconero deciso ad accontentare il proprio allenatore.

Gli obiettivi principali dei bianconeri sono rappresentati dal portiere e dal centravanti con la Juventus decisa a sostituire Di Gregorio (prossimo alla cessione) e Vlahovic (che ha visto scadere il proprio contratto). Tutti i dettagli nel video.

La Juventus, viste le difficoltà nell’arrivare a Emiliano Martinez, è pronta a dare l’assalto a Vicario anche se c’è distanza tra domanda e offerta (15 propone la Juve, 25 chiede il Tottenham). Per l’attacco la prima scelta è Kolo Muani che potrebbe arrivare per circa 40 milioni di euro, con i bianconeri che ne offrono 33 al momento.