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Portiere e centravanti in arrivo: Spalletti può esultare, ci siamo

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In arrivo buone notizie per Luciano Spalletti per quello che riguarda il mercato della Juventus con il club bianconero deciso ad accontentare il proprio allenatore.

La Juventus cerca un portiere e un centravanti
Juventus, in arrivo portiere e centravanti (Ansa) – Calciomercato.it

Gli obiettivi principali dei bianconeri sono rappresentati dal portiere e dal centravanti con la Juventus decisa a sostituire Di Gregorio (prossimo alla cessione) e Vlahovic (che ha visto scadere il proprio contratto). Tutti i dettagli nel video.

La Juventus, viste le difficoltà nell’arrivare a Emiliano Martinez, è pronta a dare l’assalto a Vicario anche se c’è distanza tra domanda e offerta (15 propone la Juve, 25 chiede il Tottenham). Per l’attacco la prima scelta è Kolo Muani che potrebbe arrivare per circa 40 milioni di euro, con i bianconeri che ne offrono 33 al momento.

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