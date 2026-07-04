Napoli, Allegri cambia il futuro di Lukaku? Intanto la Juve si tira fuori | CM

Il futuro in maglia azzurra del centravanti belga, protagonista al Mondiale, rimane in bilico: gli ultimi sviluppi

Il Napoli dopo una lunga attesa ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, che ha firmato un contratto triennale con il club del patron De Laurentiis.

L’ex Milan rimpiazza Antonio Conte alla guida dei partenopei e già nei prossimi giorni si confronterà con la dirigenza sul mercato. Uno dei temi all’ordine del giorno sarà il futuro di Romelu Lukaku, protagonista al momento al Mondiale con la casacca del Belgio.

Il centravanti ha trascinato la sua nazionale alla rimonta contro il Senegal e conquistato la qualificazione per gli ottavi di finale.

Calciomercato Napoli, vertice per il futuro di Lukaku

Intanto come dicevamo ‘scotta’ la posizione di Lukaku al Napoli, con il destino in maglia azzurra che rimane incerto e con un grosso punto interrogativo.

Certamente l’arrivo di Allegri in panchina può aiutare, considerando la stima dell’allenatore livornese per il 33enne centravanti. La prossima settimane in tal senso – come appreso da Calciomercato.it è in programma un incontro con la dirigenza del Napoli per fare il punto sul futuro dell’ex Inter e Roma. A pesare nelle logiche del club partenopeo è l’oneroso ingaggio da 8 milioni netti di Lukaku, specialmente dopo l’investimento per la conferma in attacco di Hojlund.

Giocatore e società faranno le loro valutazioni, mentre per il bomber belga non sono arrivate finora offerte dalla Serie A. Neanche dalla Juventus, accostata al giocatore ma che messo nel mirino altri profili per il reparto offensivo. In caso di divorzio dal Napoli è molto probabile quindi che Lukaku lasci il campionato italiano.