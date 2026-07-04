Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli, Allegri cambia il futuro di Lukaku? Intanto la Juve si tira fuori | CM

Foto dell'autore

Il futuro in maglia azzurra del centravanti belga, protagonista al Mondiale, rimane in bilico: gli ultimi sviluppi

Il Napoli dopo una lunga attesa ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, che ha firmato un contratto triennale con il club del patron De Laurentiis.

Napoli, le ultime su Lukaku
Lukaku e Allegri (Ansa) – Grafica Calciomercato.it

L’ex Milan rimpiazza Antonio Conte alla guida dei partenopei e già nei prossimi giorni si confronterà con la dirigenza sul mercato. Uno dei temi all’ordine del giorno sarà il futuro di Romelu Lukaku, protagonista al momento al Mondiale con la casacca del Belgio.

Il centravanti ha trascinato la sua nazionale alla rimonta contro il Senegal e conquistato la qualificazione per gli ottavi di finale.

Calciomercato Napoli, vertice per il futuro di Lukaku

Intanto come dicevamo ‘scotta’ la posizione di Lukaku al Napoli, con il destino in maglia azzurra che rimane incerto e con un grosso punto interrogativo.

Napoli, incontro per Lukaku
Romelu Lukaku al Mondiale (Ansa) – Calciomercato.it

Certamente l’arrivo di Allegri in panchina può aiutare, considerando la stima dell’allenatore livornese per il 33enne centravanti. La prossima settimane in tal senso – come appreso da Calciomercato.it è in programma un incontro con la dirigenza del Napoli per fare il punto sul futuro dell’ex Inter e Roma. A pesare nelle logiche del club partenopeo è l’oneroso ingaggio da 8 milioni netti di Lukaku, specialmente dopo l’investimento per la conferma in attacco di Hojlund. 

Giocatore e società faranno le loro valutazioni, mentre per il bomber belga non sono arrivate finora offerte dalla Serie A. Neanche dalla Juventus, accostata al giocatore ma che messo nel mirino altri profili per il reparto offensivo. In caso di divorzio dal Napoli è molto probabile quindi che Lukaku lasci il campionato italiano. 

6676

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU