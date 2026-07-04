Juve, Di Gregorio ai saluti: chi è in pole per la porta

La società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un nuovo numero 1: le ultimissime.

L’esperienza di Michele Di Gregorio alla Juventus può considerarsi ormai conclusa. Il portiere milanese classe ’97 ha deluso ampiamente le aspettative nel corso della passata stagione e le recenti dichiarazioni dell’agente Carlo Alberto Belloni hanno avuto un impatto pesantissimo sull’ambiente bianconero.

Ma chi prenderà il posto di Di Gregorio? La Juve ci ha provato fino alla fine per Mile Svilar, ma la Roma ha detto no a una super offerta da 42 milioni di euro complessivi (bonus compresi). A questo punto, in pole per diventare il numero numero 1 della Vecchia Signora c’è Damián Emiliano Martinez Romero, detto Dibu, portiere dell’Aston Villa e della nazionale argentina classe ’92.

L’unico ostacolo è rappresentato proprio dai Villans, che continuano a chiedere una cifra elevata (15 milioni circa) per liberarlo: come si concluderà alla fine questa vicenda?