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Juve, Di Gregorio ai saluti: chi è in pole per la porta

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La società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un nuovo numero 1: le ultimissime. 

L’esperienza di Michele Di Gregorio alla Juventus può considerarsi ormai conclusa. Il portiere milanese classe ’97 ha deluso ampiamente le aspettative nel corso della passata stagione e le recenti dichiarazioni dell’agente Carlo Alberto Belloni hanno avuto un impatto pesantissimo sull’ambiente bianconero.

La Juventus in pressing sul 'Dibu' Martinez
‘Dubu’ Martinez (Ansa) – Calciomercato.it

Ma chi prenderà il posto di Di Gregorio? La Juve ci ha provato fino alla fine per Mile Svilar, ma la Roma ha detto no a una super offerta da 42 milioni di euro complessivi (bonus compresi). A questo punto, in pole per diventare il numero numero 1 della Vecchia Signora c’è Damián Emiliano Martinez Romero, detto Dibu, portiere dell’Aston Villa e della nazionale argentina classe ’92.

L’unico ostacolo è rappresentato proprio dai Villans, che continuano a chiedere una cifra elevata (15 milioni circa) per liberarlo: come si concluderà alla fine questa vicenda?

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