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Odogu fa le valigie e firma col Tolosa: saluta il Milan in prestito

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Cessione in prestito secco del Milan con David Odogu che saluta i rossoneri e si trasferisce al Tolosa, altro club controllato da RedBird.

David Odogu
Odogu verso l’addio in prestito al Tolosa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Inizia lo sfoltimento della rosa da parte del Milan con David Odogu che, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, fa le valigie e si trasferisce in Ligue 1, precisamente nel Tolosa, club che ha la stessa proprietà dei rossoneri.

Occasione per il giovane centrale di trovare maggiore continuità per la stagione che sta prendendo il via e valutare poi il ritorno al Milan durante l’estate del 2027. Si attendono novità per quello che riguarda il futuro di altri calciatori fuori dai piani come Fofana, Tomori e Nkunku.

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