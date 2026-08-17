Juve, retroscena portiere: tentativo per Trubin prima di chiudere l’affare Vicario | CM

Il 29enne prelevato dal Tottenham è stata l’ultimissima scelta dei bianconeri.

Prima di virare definitivamente su Vicario, l’ultimissima scelta e il nome meno gradito a Spalletti, la Juventus ha fatto un tentativo (disperato) per Anatoliy Trubin. Un tentativo andato a vuoto poiché il Benfica, come raccolto da Calciomercato.it, ha chiesto l’inserimento di un obbligo di riscatto sui 35 milioni di euro.

Zero margini, quindi, per chiudere l’operazione, considerato che la Juve voleva e poteva muoversi – come si è visto nel caso di Vicario come di Suzuki prima – solo in prestito con diritto e con un budget ridotto (vedi le proposte per il Dibu Martinez).

Molto stimato dal Ds Massara, Trubin potrebbe tornare di moda per i bianconeri nel prossimo futuro. A meno di una partenza in questa sessione – la sua volontà resta quella di andare via dal Benfica, al quale converrebbe venderlo adesso visto che il contratto scade nel 2028 – il nome del 25enne ex Shakhtar Donetsk potrebbe tornare nel mirino pure di Inter e Milan.