Fissato il prezzo di Nkunku, anche una squadra di Serie A sul francese

Christopher Nkunku è finito nella lista dei cedibili in casa Milan con l’attaccante classe 1997 che potrebbe presto salutare i rossoneri per cercare una nuova sistemazione.
L’incontro tra Cardinale e Amorim ha decretato l’inserimento della punta transalpina nella lista dei cedibili con il Milan che, secondo quanto affermato da TuttoSport, avrebbe fissato il prezzo del cartellino attorno ai 35 milioni di euro.
Tra le società interessate al suo cartellino ci sono Borussia Dortmund, Lipsia, Galatasaray, ma anche la Roma che lo aveva cercato già durante lo scorso mercato di gennaio.