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Diego Moreira al Milan, tutto fatto con lo Strasburgo

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Il Milan ha chiuso l’acquisto di Diego Moreira, ala dello Strasburgo con i rossoneri che, bonus compresi, verseranno al club francese circa 50 milioni di euro.

Diego Moreira
Diego Moreira al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un vero e proprio blitz da parte del club meneghino che si rinforza per quello che riguarda la trequarti in attesa di chiudere poi le cessioni di Leao e Nkunku.

Diego Moreira dovrebbe arrivare a Milanello già nelle prossime ore con il nazionale belga che potrebbe essere nella lista dei convocati già in occasione della prima partita contro il Torino.

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