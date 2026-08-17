Diego Moreira al Milan, tutto fatto con lo Strasburgo

Il Milan ha chiuso l’acquisto di Diego Moreira, ala dello Strasburgo con i rossoneri che, bonus compresi, verseranno al club francese circa 50 milioni di euro.
Un vero e proprio blitz da parte del club meneghino che si rinforza per quello che riguarda la trequarti in attesa di chiudere poi le cessioni di Leao e Nkunku.
Diego Moreira dovrebbe arrivare a Milanello già nelle prossime ore con il nazionale belga che potrebbe essere nella lista dei convocati già in occasione della prima partita contro il Torino.