Futuro Rowe, colpo di scena: decisione definitiva del Bologna

Aggiornamenti importantissimi sul 23enne inglese, che continua ad essere accostato a tantissimi club.

Di recente, ci ha provato anche la Roma a prenderlo ma il Bologna ha resistito e blindato Jonathan David Henry Rowe. Il nome del 23enne inglese è finito sul taccuino di diverse compagini del nostro continente, ma ora arriva la decisione definitiva del club felsineo.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Bologna non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Rowe e avrebbe rispedito al mittente anche l’ultima proposta del Fenerbahce.

Nulla da fare, dunque, per i club interessati all’ex Marsiglia che quasi sicuramente indosserà la casacca del Bologna anche nel corso della prossima stagione.