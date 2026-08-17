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Futuro Rowe, colpo di scena: decisione definitiva del Bologna

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Aggiornamenti importantissimi sul 23enne inglese, che continua ad essere accostato a tantissimi club. 

Di recente, ci ha provato anche la Roma a prenderlo ma il Bologna ha resistito e blindato Jonathan David Henry Rowe. Il nome del 23enne inglese è finito sul taccuino di diverse compagini del nostro continente, ma ora arriva la decisione definitiva del club felsineo.

Domenico Tedesco
Domenico Tedesco (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Bologna non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Rowe e avrebbe rispedito al mittente anche l’ultima proposta del Fenerbahce.

Nulla da fare, dunque, per i club interessati all’ex Marsiglia che quasi sicuramente indosserà la casacca del Bologna anche nel corso della prossima stagione.

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