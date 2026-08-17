Inter, Luis Henrique dice sì alla Roma: trattativa caldissima

Il 24enne brasiliano si appresta a dire addio al club nerazzurro per indossare la casacca giallorossa.

Contatti ormai continui tra Inter e Roma per il trasferimento di Luis Henrique Tomaz de Lima, noto semplicemente come Luis Henrique, in giallorosso. Il 24enne brasiliano è pronto a trasferirsi nella Capitale, dove Gian Piero Gasperini lo impiegherà sicuramente con maggiore continuità rispetto a quanto visto a Milano.

Luis Henrique – secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’ – avrebbe detto sì alla Roma e i due club sarebbero in contatto per provare a chiudere l’operazione sulla base di circa 30 milioni di euro complessivi e comprensivi di bonus.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore e come sempre vi terremo aggiornati.