Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, Luis Henrique dice sì alla Roma: trattativa caldissima

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il 24enne brasiliano si appresta a dire addio al club nerazzurro per indossare la casacca giallorossa. 

Contatti ormai continui tra Inter e Roma per il trasferimento di Luis Henrique Tomaz de Lima, noto semplicemente come Luis Henrique, in giallorosso. Il 24enne brasiliano è pronto a trasferirsi nella Capitale, dove Gian Piero Gasperini lo impiegherà sicuramente con maggiore continuità rispetto a quanto visto a Milano.

Luis Henrique prima di una partita dell'Inter
Luis Henrique (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Luis Henrique – secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’ – avrebbe detto alla Roma e i due club sarebbero in contatto per provare a chiudere l’operazione sulla base di circa 30 milioni di euro complessivi e comprensivi di bonus.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore e come sempre vi terremo aggiornati.

9949

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU