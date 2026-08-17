Nuova idea per la Juventus: spunta Brozovic per il centrocampo

Marcelo Brozovic è una nuova idea per il centrocampo per la Juventus con Luciano Spalletti che è alla ricerca di calciatori in grado di dare qualità e geometrie.

Stando a quanto affermato da La Stampa, Marcelo Brozovic sarebbe finito nella lista delle idee bianconere con il croato che, attualmente svincolato, potrebbe tornare in Italia a costo zero.

Un affare non semplice per via dell’alto ingaggio percepito dal croato, a lungo punto fermo dell’Inter negli anni passati. Un fattore che potrebbe incidere sulla scelta del calciatore.