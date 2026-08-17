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Juve, è fatta per Vicario: la formula dell’affare

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Il portiere della Nazionale italiana si appresta a salutare il Tottenham e a trasferirsi in Serie A, ecco i dettagli. 

Sarà Guglielmo Vicario il nuovo portiere della Juventus, che ha deciso di abbandonare definitivamente la pista Dibu Martinez a causa di alcuni problemi fisici dell’argentino e di virare con decisione proprio sull’estremo difensore del Tottenham.

Vicario portiere del Tottenham
Vicario (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Lo conferma in questi minuti l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui i contatti tra i club sarebbero durati tutta la notte fino alla fumata bianca di pochi istanti fa: l’affare tra Tottenham e Juventus si concretizzerà sulla base di un prestito con opzione di riscatto.

La Juve, dunque, punterà sul portiere della Nazionale italiana nella prossima stagione: una scelta importante viste le difficoltà di Di Gregorio anche in questi primi test amichevoli estivi.

 

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