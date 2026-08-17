Juve, è fatta per Vicario: la formula dell’affare

Il portiere della Nazionale italiana si appresta a salutare il Tottenham e a trasferirsi in Serie A, ecco i dettagli.
Sarà Guglielmo Vicario il nuovo portiere della Juventus, che ha deciso di abbandonare definitivamente la pista Dibu Martinez a causa di alcuni problemi fisici dell’argentino e di virare con decisione proprio sull’estremo difensore del Tottenham.
Lo conferma in questi minuti l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui i contatti tra i club sarebbero durati tutta la notte fino alla fumata bianca di pochi istanti fa: l’affare tra Tottenham e Juventus si concretizzerà sulla base di un prestito con opzione di riscatto.
La Juve, dunque, punterà sul portiere della Nazionale italiana nella prossima stagione: una scelta importante viste le difficoltà di Di Gregorio anche in questi primi test amichevoli estivi.